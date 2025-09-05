2025年8月下旬、静岡県函南町にある消火用ホースの筒先を盗もうとした疑いで50代の無職の男が逮捕されました。警察は男が相次ぐ盗難事件に関連していることも視野に捜査を進めています。 【写真を見る】約50本を押収された消火栓の筒先 ＜東部総局 竹川知佳記者＞ 「三島警察署で押収された筒先が公開されました。その数、約50本です」 窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは静岡県伊東市に住む無職の男（57）です。 警察に