プロ野球くふうハヤテベンチャーズ静岡の田中健二朗投手が、今シーズン限りで現役を引退することを発表しました。 ＜田中健二朗投手＞ 「この度、わたし田中健二朗は、今シーズンを持ちまして現役引退を決めました。応援して頂き本当にありがとうございました」 くふうハヤテベンチャーズ静岡の田中健二朗投手は、愛知県出身で常葉菊川高校に進学。エースとして2007年、春のセンバツ優勝や夏の