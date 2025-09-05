２０２５年３月に北海道内の大学を卒業して就職した学生のうち、４割にあたるおよそ６０００人が道外の企業に就職しています。毎年のようにこれだけの数の若者が北海道から流出している背景には、企業の選択肢の多さや待遇の違いなどがあるようです。少子化が進むなか、どのように人材を確保するのかがますます課題となっています。