太平洋沿岸を東に進んだ台風15号の接近に伴い、静岡県内は、2025年9月5日未明から昼過ぎにかけ猛烈な雨と非常に激しい風に見舞われました。県内には「線状降水帯」が発生し、気象庁は、3回にわたって「顕著な大雨に関する情報」を発表しました。 【写真を見る】「聞いたことのない音」台風15号で静岡県内に線状降水帯発生 各地で倒木や突風被害、80代男性が行方不明か=静岡 県内に猛烈な雨と非常に激しい風をもたらした台風15号