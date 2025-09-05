東京都内でインタビューに応じるオーストラリアのマールズ副首相兼国防相オーストラリアのマールズ副首相兼国防相は5日、東京都内で共同通信の単独インタビューに応じた。インド太平洋地域で覇権主義的な行動を重ねる中国を念頭に日豪で地域の「平和と安定」を守らなければならないと強調。共同訓練や防衛分野での連携強化を図り、日本との防衛協力を「さらなる高みに引き上げる」と意欲を示した。オーストラリア政府は8月、海