首相官邸政府は5日、石破茂首相と8県知事の意見交換会を官邸で8日に開くと発表した。年内に策定する地方創生の総合戦略に反映するため、首相が知事に地方の実情を直接聞くのが目的という。首相のほか、林芳正官房長官や伊東良孝地方創生担当相らが出席。地方側は、全国知事会長の阿部守一長野県知事や前会長の村井嘉浩宮城県知事らが参加する予定だ。関係者によると、9、12日にも同様の意見交換会を調整しており、3日間で計