青と白色の照明を用いた光の演出「アクアブルーム」＝ホテルニューグランドホテルニューグランド（横浜市中区）は、夜間に照明による本館中庭の演出を始めた。「アクアブルーム」と名付け、青色と白色の照明で緩やかな波を表現。中庭中央に配置された噴水を引き立てている。入場無料。毎日午後７時、７時半、８時から各約３分にわたって点灯。午後５時から翌午前０時ごろまで、黄色の電飾によるライトアップもある。１９９２