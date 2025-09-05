ツアー史上最難関のモンスターコース「富士桜カントリー倶楽部」で開幕した、ロピアフジサンケイクラシック。雄大な霊峰富士の麓で数々のドラマが生まれてきた。個性を放つ「レフティー（左利き）」細野勇策幕開けのティーオフ。その一振りで視線を集めたのが、細野勇策（ほその・ゆうさく）22歳。今大会、ただ一人の左打ち選手だ。書くのも…食べるのも左手と、生粋の「レフティー」の細野。生まれつき左利きでも、右打ちに矯正