演歌歌手の中村美津子が５日、大阪・関西万博ＥＸＰＯホール「シャインハット」で行われた「ＯＳＡＫＡＪＡＰＡＮＳＤＧｓＦｏｒｕｍ」に出演し、盲導犬への理解を訴えた。大阪府は「ＳＤＧｓ先進都市」の実現に向け、ＳＤＧｓの新たな取り組みの創出を図っている。今回、その一環として同フォーラムを実施。主催者あいさつでは吉村洋文大阪府知事が登壇し、中村は長年携わってきた盲導犬育成の啓発活動について説明した