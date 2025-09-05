台風一過のきょう5日、鹿児島県内は高気圧に覆われ、35度を超える猛暑日となったところもありました。先月の集中豪雨の被災地では、猛暑の中、復旧作業を再開しました。 先月の集中豪雨で川の氾濫や橋の崩落が起きた霧島市福山町です。4日は台風の接近で復旧作業を中断していましたが、5日、再開しました。 （住民） 「川が怖い、まだ片付いていない。こんなに暑いとやっていられないからぼちぼち行う」 「ボランティアの方