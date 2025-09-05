厳しい暑さの一方で、季節は少しずつ進んでいるようです。 栗にぶどうにサンマ。旬を迎えつつある「秋の味覚」。今年の価格はどうなっているのか？スーパーを取材しました。 鹿児島市のA・コープ鹿児島キラメキテラス店です。買い物客に「秋の味覚」について聞いてみると…。 （客） 「栗ごはんにしたり」 「シャインマスカットが一番おいしいかな？この時期は」 店頭に並ぶ、ぶどうやりんご。今年は