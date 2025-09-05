俳優でタレントのMEGUMIさん（43）が2025年8月19日、自身のインスタグラムを更新。ワンピースやタンクトップ姿などの私服姿を披露した。「最近はこんな格好で」MEGUMIさんは、「最近はこんな格好でお送りしていました」といい、赤いドレス姿やカジュアルなコーデなど私服ショットを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、赤いドレスをまとい、テーブルに置かれたグラスが絵になるシーンを投稿。美しいデコルテとともに、膝に