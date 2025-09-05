手島千尋アナウンサーがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「防災 FRONT LINE」（毎週土曜 8:25〜8:30）。今回の放送では、「津波フラッグ」と「津波標識」について取り上げました。※写真はイメージです◆「津波フラッグ」全国約7割の自治体が導入この時期は、海水浴など海のレジャーを楽しまれる方も多いと思いますが、海のなかに入っているときに津波警報や津波注意報が発令される可能性もあります。その際、防災行政