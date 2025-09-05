4日未明に熱帯低気圧から変わった台風15号。静岡県の沿岸を横断し西部・中部・東部で”線状降水帯”を発生させ、激しい雨と風で県内各地に被害をもたらしました。5日午後1時すぎ、台風15号が接近する中、気象庁は静岡県に線状降水帯発生情報を発表。県内では大気の状態が非常に不安定な状態となりました。（澤井志帆 キャスター）「フロントガラスを打ち付ける雨が激しく、視界がとても悪くなっています。」各地で大雨となり