◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第１日（５日、関空アイスアリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）で友野一希（第一住建グループ）が８５・０８点で日本勢トップの２位発進を決めた。山本草太（ＭＩＸＩ）は８４・９８点で３位につけた。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は８２・４９点で６位。中村俊介（木下アカデミー）は７９・３４点で８位、壺井達也（シスメックス）は７８・８