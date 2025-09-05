◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第１日（５日、関空アイスアリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、友野一希（第一住建グループ）は８５・０８点だった。冒頭の４回転トウループからの連続ジャンプは着氷が乱れたが、なんとか２回転トウループをつけた。続く４回転サルコーは余裕をもって決めた。後半の３回転半（トリプルアクセル）は着氷が乱れた。「昨日の練習の転倒で、昨日