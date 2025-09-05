女優・山口智子（６０）の最新ショットにフォロワーが沸いた。５日までにインスタグラムを更新し「心から尊敬する岡本太郎さんの作品『太陽の鐘過』が寄贈された、群馬県前橋」と群馬でトークイベントに参加したことを報告。「女性パワーが、これからの地球をぐいぐい引っ張っていくことを実感できる素敵な会でした。皆様、ありがとうございました！」と感謝を伝えた。投稿には金髪でニッコリとほほ笑む写真を添えた。来月に