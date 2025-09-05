◇競泳日本学生選手権第2日（2025年9月5日東京アクアティクスセンター）男子200メートル自由形決勝で、今夏の世界選手権で銅メダルを獲得した村佐達也（中大1年）が1分45秒62の大会新記録で優勝した。約2時間後の男子400メートルリレーも中大の第2泳として大会新記録での優勝に貢献した村佐は、前日の男子100メートル自由形と合わせ、早くも3冠を達成。「（個人種目は）メダリストとして臨んだので、格の違いを見せてやろ