◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯第1日（2025年9月5日関空アイスアリーナ）男子SPが行われ、車俊煥（チャ・ジュンファン、韓国）が87・76点で首位発進した。友野一希（第一住建グループ）が85・08点で2位。腰の痛みを抱えながら出場している山本草太（MIXI）が84・98点で3位となった。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は82・49点で6位。フリーは7日に行われる。