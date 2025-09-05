５日の東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５３８円８８銭（１・３６％）高の４万１２３円８３銭だった。５日に、３月の公表開始から初めて４万円を上回った。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３００円２８銭（０・７０％）高の４万３０１８円７５銭だった。今週の株価は、前週末の米株安を受け、大幅に下落して始まった。ただ週後半の４日には、前日に米