ウクライナ・キーウ州で報道陣に公開された、国防省情報総局のボート＝4日（共同）【キーウ共同】ウクライナ国防省情報総局は4日、黒海での特殊作戦などで使用された軍用ボートを報道公開した。キーウ州の湖の上を走らせ性能をアピール。9月中旬に行われるスポーツイベントの参加費で得た収益を新たなボートの購入費用に充てる予定で、市民に参加を呼びかけた。国防省情報総局は国内外でロシア軍関係者や軍事施設に対する特殊