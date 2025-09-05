来年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）の東京プール（読売新聞社など主催）のチケット販売概要が５日、発表された。全１０試合または日本戦全４試合を観戦できるパックは１０月１日午前１０時から、各試合のチケットの先行販売は１１月１０日午後７時から申し込みを受け付ける。一般販売は来年１月１５日午後７時から始まる。詳細は公式サイトへ。