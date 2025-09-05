歌手の橋幸夫さんが4日に肺炎のため亡くなっていたことがわかりました。82歳でした。多くのヒット曲で親しまれた経歴を振り返ります。レコード会社の公式サイトによると、橋さんは1943年、東京・荒川区で呉服屋の9人兄弟の末っ子として誕生。中学2年より歌を作曲家・遠藤実さんに師事。高校1年でビクターエンタテインメントのオーディションに合格し、作曲家・吉田正さんの薫陶を受け、1960年『潮来笠』でデビューしました。また、