NEWS小山慶一郎（41）が5日、都内で映画「アオショー！」（山口喬司監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。動員数累計10万人を突破した舞台シリーズが原作。閉校が決まった離島の高校を舞台に、個性豊かな生徒たちが合唱を通して絆を深めていく姿が描かれる。小山は今作でスクリーンデビュー。8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZEL（マーゼル）のRAN（22）が演じる主人公・飯田悉平のライバルで、エリート校の合唱部部長・貴宝院