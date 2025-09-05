NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬5Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØÆ¨¤¬¤µ¤ó¤Ç¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡ª¡ÙÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁðµÈ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê³ÎÊÝ¤¹¤ëÍö»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Íö»ÒÌò¤Î²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê²°Â¼ÁðµÈ¡ËÌò¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢V¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍö»Ò¤µ¤ó¤Î¡È¤³¤³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬É´Ç¯ÌÜ¡É¤è¤¯Êá¤Þ