愛知県内では猛烈な雨が降った影響で、各地で冠水しました。 【写真を見る】 道と川の区別がつかない状態に… 台風15号が通過した東海地方 広い範囲で冠水被害 （松本道弥アナウンサー）「午前11時前の愛知県岡崎市です。雨の影響で道路や歩道が水たまり、池のようになっています」 岡崎市内では、膝近くまで水が。 （住民）「こんなの初めて。これはひどいわ、浮いちゃってる。想定した以上だよ。こんなことになるとは