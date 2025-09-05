【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが歌唱を担当するアニメ『キャッツ♡アイ』オリジナルテーマ「CAT’S EYE」が、9月12日に配信リリースされることが決定した。 ■Adoは、あらたなオープニングテーマ「MAGIC」も担当！ 9月26日よりディズニープラス「スター」にて独占配信がスタートする『キャッツ♡アイ』は、1981年～84年まで『週刊少年ジャンプ』にて