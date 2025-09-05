来年9月、新たなビジネスホテルが備前市に誕生します。この場所にホテルを建てるのには意外な理由があるようです。 【写真を見る】ビジネスホテルの少ないエリアに新たなホテル誕生へ「通過型➨滞在型」への期待高まる【岡山・備前市】 今月（9月）2日、地鎮祭が行われたのは瀬戸内市との境に位置する備前市畠田。約40年間、遊技場があった場所に来年9月、鉄筋コンクリート6階建てで158の客室を備えるビジネスホテル