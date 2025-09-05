日本代表の堂安律が所属するフランクフルトのMFヒューゴ・ラーションが、今夏にサウジアラビアからの高額なオファーを断ったことを明かした。現地９月４日にスウェーデンメディア『Fotbollskanalen』が伝えている。このスウェーデン人は昨季、公式戦47試合に出場して６ゴール・２アシストをマーク。今季はここまでの公式戦全３試合に先発しており、チームの主力としてブンデス２位につける好調なチームを中盤の底で支えている