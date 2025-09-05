北海道にはたくさんの魅力的なスイーツがありますが、数年前に新千歳空港で、「わぁ～美味しそう！」とお土産に買ったのが『ハスカップジュエリー』でした。 北海道の特産果実・ハスカップを食べたことがなく、薄焼きのクッキーとミルクチョコレートに包まれたハスカップジャムに「なんて繊細な作りのスイーツなんだろう！」と感激したことを覚えています。 今回は、そんな筆者が衝撃を受け