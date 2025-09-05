中国国家市場監督管理総局は9月2日、「小中学生向け昼寝用机と椅子の通用技術要求」についての国家標準を承認し、発表しました。同標準は来年2月1日に正式施行されます。中国の小中学校では生徒が昼休みに一斉に昼寝をすることが多く、現在ではリクライニング機能などを備えて体を快適に休められる机と椅子が多くの学校に導入されるようになりました。この標準では、折りたたみ式の昼休み用机椅子について、設計から生産、使用まで