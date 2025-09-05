Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。酷暑が続く昨今、フル稼働のエアコンで電気代が気になりませんか？ 設定温度を1度上げると約10%節約できるとは言われるものの、暑いとつい下げちゃいますよね……。そんなジレンマには扇風機などの併用も有効ですが、今回は設置場所も気にならないサーキュレーター内蔵照明「LumaFlow 2