Image: MacRumors 発表直前の新ネタです。新しいiPhone 17シリーズは、日本時間9月10日（水）午前2時のイベントにて明らかになります。あと数日！ここに来て、iPhone 17 Pro / 17 Pro Maxについての新しい噂が出てきました。より明るいディスプレイ。発熱対策も強化ネタ元のMacRumorsいわく、iPhone 17 Proシリーズのディスプレイは輝度が向上し、明るい日中でも見やすくなっているとのこと