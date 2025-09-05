歌手のアイナ・ジ・エンド（30）が5日、東京・新宿歌舞伎町のシネシティ広場で、ゲリラライブを開催した。3日に発売した人気アニメ「ダンダダン」の第2期オープニングテーマ「革命道中―OnTheWay」のプロモーション。「新宿で暴れちゃうじゃんよ！」とアニメの決めぜりふを引用しながら華金の繁華街をジャックした。午後7時、歌舞伎町のど真ん中にアイナが降臨すると、出勤前のホスト。飲み会前のサラリーマン、観光中の外