俳優の城田優（39）が5日に更新された俳優の中尾明慶（37）のYouTubeチャンネルに登場。2人の関係性について語った。冒頭、中尾が「仲間の一人が来てくれてうれしい」と城田を紹介。城田は対談のオファーに「うれしかった」としながらも「そんな…明慶から誘ってくれるなんて…」と驚いたという。その理由は「明慶からそんなに好かれてないと思ってた」と告白。この事実に中尾が「何で!?」とびっくり。城田は「わかんない」