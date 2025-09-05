パラリンピックの競泳女子で通算１５個の金メダルを獲得し“水の女王”と呼ばれた成田真由美さんが５日、肝内胆管がんのため死去した。日本パラ水泳連盟が発表した。５５歳だった。成田さんは下半身まひで中学から車いす生活になり、２３歳で水泳を始めた。パラリンピックは１９９６年アトランタ大会から通算６大会に出場。２０個のメダルを獲得した。２０２１年の東京大会を最後に引退した。引退後は講演や解説活動を通じて、