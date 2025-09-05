【モデルプレス＝2025/09/05】ASTRO（アストロ）出身のROCKY（ラキ）が、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスではROCKYにインタビューを実施し、ステージへの意気込みや日本でのツアーを完走した思いを聞いた。【写真】元ASTROメンバー、日本ツアーは「本当に幸せな時間」◆ROCKY、9月23日開催「STARRZ TOKYO 2