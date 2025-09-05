9月3日早朝に、麻薬取締法違反の疑いで、同居する20代女性とともに逮捕された俳優・清水尋也容疑者（26）。注目株だった若手俳優の不祥事によって、関係各所は対応に追われているようだ。「清水容疑者は調べに対して、『大麻を持っていたことは間違いありません』と認めているといいます。大麻を初めて使用したのはアメリカに留学していた20歳の頃で、帰国後も使用を続けていたといい、常習性があったものと見られています」（スポ