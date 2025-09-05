イータスは、2025年9月19日(金)に東京・品川にて、自動車メーカー、サプライヤー、研究機関が一堂に会する「ETASシンポジウム2025」を開催します。 ETASシンポジウム2025 【概要】日時：2025年9月19日(金) 10:00 - 19:00 (受付9:30)会場：東京コンファレンスセンター・品川対象：自動車メーカーおよびサプライヤー、車載ソフトウェア開発関係者等定員：300名 イータスは、2025年9月19日(金)に東京・品川にて