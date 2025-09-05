¡ÖÃæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±Å¹¤Î¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡Ö¥¹¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤¬¡¢2000Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ãæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í  ¡ÖÃæ¹ñ¥é¡¼¥á¥óÍÈ½£¾¦¿Í¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±Å¹¤Î¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡Ö¥¹¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤¬¡¢2000Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¡¢Ìó11Ç¯Á°¤ËÀ©Äê¤·¤¿9·î14Æü¤Î¡ØÍÈ½£¾¦¿Í¥¹¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¥á