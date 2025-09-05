歌手のアイナ・ジ・エンドが５日、東京・新宿区の歌舞伎町でゲリラライブを開催した。事前告知なしにも関わらず、ステージ前には約３０００人の観客が集結。約４５分間にわたりヒット中の「革命道中」など全６曲を歌唱した。澄み渡る夜空に向かって歌声を響かせた。この日は朝から強い雨が続いたが、ライブが始まる前には降りやむ強運ぶり。屋外ステージに姿を見せたアイナは「虹女なんです。虹を架けに来たんです」とニヤリと