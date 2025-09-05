俳優の堤真一、中村倫也による二人芝居の舞台「ライフ・イン・ザ・シアター」が５日、東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで開幕した。タイトル通り、まさに「劇場」の表と裏で繰り広げられる、ベテランと若手の俳優による物語。２人が交わすやりとりの数々、さりげない日常会話から時間を経て変容する関係性に至るまで、さまざまな感情の積み重ねを追っていく。堤がベテラン俳優のロバート、中村が新進俳優のジョンを演じる。劇場