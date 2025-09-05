◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本―イタリア（５日・沖縄セルラー那覇）イタリアとのオープニングラウンドに臨んだ高校日本代表の先発・森下翔太投手（創成館）が２回から５者連続三振を記録した。２回１死から２者連続となる三振を奪うと、続く３回には圧巻の３者連続Ｋ。４回の先頭打者が二直のため連続記録は途切れたが、圧巻の奪三振ショーでイタリ