Adoが歌唱を担当する新作アニメ『キャッツ・アイ』のオリジナルエンディングテーマ「CAT’S EYE」が、9月12日に配信されることが決定した。【ライブ写真】Adoの世界ツアーがついに終幕…！ファイナルとなったホノルル公演の模様同楽曲は、9月26日よりディズニープラス「スター」で独占配信される完全新作アニメ『キャッツ・アイ』のエンディングテーマとして起用される。原作は北条司による同名コミックで、1981年から1984年に