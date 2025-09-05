台風15号の影響できょうの県内は広い範囲で雨が降りました。前線や湿った空気の影響で、今夜はじめごろにかけて雨の降る所がありますが、警報級の大雨の可能性は低くなりました。きょうの県内は前線や台風15号周辺の湿った空気の影響で広い範囲で雨が降りました。きのう午前11時の降り始めからの各地の雨量は富山市八尾町で45.0ミリ、黒部市宇奈月町で33.5ミリ、南砺市高宮で29.5ミリなどとなっています。一方、日中の最高気温は高