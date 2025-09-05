◇パ・リーグ西武―ロッテ（2025年9月5日ベルーナD）右肩の違和感で離脱していた西武・西川が、復帰後初の打点をマークした。0―3の4回に古賀の適時打で1点を返し、なお2死二、三塁。このチャンスでロッテ・ボスから右前へ同点の2点適時打を放った。9月2日の楽天戦で1軍復帰し、3試合連続で1番で出場。快打で試合を振り出しに戻した西川は「みんながつないでくれたので、気持ちで打ちました」と振り返った。