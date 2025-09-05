魚津市で今年収穫されたコメの主力品種コシヒカリの初検査が、きょう始まりました。猛暑や雨が少なかった影響で品質低下が懸念されましたが、けさの検査ではすべて1等と評価されました。JAうおづの中島倉庫で行われた初検査では、魚津市内で収穫されたコシヒカリの粒の大きさや形、水分量などを調べました。ことしは猛暑や雨が少なかったこと、さらにカメムシの被害による影響が懸念されましたが、品質は平年並みで、けさの検査で