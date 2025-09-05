富山県産のコメの主力品種・コシヒカリの新米がスーパーに並び始めました。コメの価格高騰が続く中、コシヒカリは去年の同じ時期と比べて1.6倍、10キロ入りで税込み1万円を超えています。大平記者「高岡市のこちらのスーパーでは早くも コシヒカリの新米の販売が始まりました」高岡市のスーパー、ヒラキストア大坪店ではけさコシヒカリの新米が並びました。価格は、10キロ入りで税込み1万239