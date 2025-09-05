JR西日本は、関西エリアのJR線が2日間乗り放題となる「JR西日本QR2dayパス」を発売する。京都や姫路、奈良、和歌山などが自由周遊区間となる。「KANSAI MaaS」でのみ発売し、表示されるQRコードを利用して乗車できる。価格は大人4,000円、小児2,000円。発売期間は9月5日から2026年3月30日まで、利用期間は9月6日から2026年3月31日まで。有効期間は2日間。