¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ ¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î ¡ÈÁí³Û¤Î¥°¥é¥Õ¡É ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢Ìó175²¯4700Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ Á°¤ÎÇ¯¤«¤é8²¯±ß¤¢¤Þ¤êÁý²Ã¤·¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ÔÄ®ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³¤»ºÊª¤äÆùÎà¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¤¬¿Íµ¤¤Î¡Öº´À¤ÊÝ»Ô¡×¤¬¡¢Ìó20²¯±ß5000Ëü±ß¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡£ ¼¡¤¤¤Ç¡¢ÇÈº´¸«¾Æ¤Ê¤É¤ÎÆ«´ï¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖÇÈº´¸«Ä®¡×¤¬¡¢Ìó18²¯3000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ